Уже через месяц стартует традиционная акция "РКС-Самара" - "В Новый год - без старых долгов"

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в минувшие выходные проходили съемки шоу для телеканала ТНТ. Самарская область вошла в число регионов, где снимали новый выпуск юмористического совместного проекта ТНТ и Сбера под названием «Предпринималити».
В губернии прошли съемки реалити-шоу про предпринимателей
В образовательных учреждениях Самарской области стартовала вторая учебная четверть. По итогам первой школьники региона получили 11,5 млн «пятерок».
Школьники Самарской области заработали 11,5 млн «пятерок» за первую четверть
В Исаклинском районе 4 ноября  на 1 157 километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП с участием трех автомобилей.
В Исаклинском районе произошло столкновение трех автомобилей
В пресс-центре «Самарской газеты» состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике, диагностике и лечению рака легкого.
Самарские специалисты напомнили о профилактике рака легкого
В Красноярском районе Самарской области завершён ремонт моста через реку Сок на автодороге «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка.
В Красноярском районе завершили ремонт моста через реку Сок
Финал Всероссийского проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет с 19 по 21 ноября в Москве.
Два жителя представят Самарскую область на финальном мероприятии Всероссийского проекта «Флагманы образования»
Портал «Грамота.ру» назвал «вайбкодинг» и «нишевый» претендентами на слово года
Портал «Грамота.ру» назвал «вайбкодинг» и «нишевый» претендентами на слово года
В Самаре 150 детей-сирот получат ключи от квартир
В Самаре 150 детей-сирот получат ключи от квартир
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.67
0.7
EUR 91.6
1.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Уже через месяц стартует традиционная акция "РКС-Самара" - "В Новый год - без старых долгов"

252
Уже через месяц стартует традиционная акция "РКС-Самара" - "В Новый год - без старых долгов"

Уже через месяц, 4 декабря 2026 года, стартует традиционная поощрительная акция «РКС-Самара» «В Новый год – без старых долгов!». В течение декабря – с 4 по 28 – все добросовестные абоненты предприятия смогут получить на выбор сладкий подарок или скидку в размере 150 рублей. Условия участия такие же, как и в предыдущие годы:

- не иметь долгов за холодную воду и канализацию (а если есть – обязательно погасить),

- оплатить ноябрьскую и авансовую декабрьскую квитанции.

После этого нужно приехать в центр обслуживания клиентов с оригиналом оплаченной квитанции и чеком за сладким подарком или написать на электронную почту action@samcomsys.ru, прикрепив документ об оплате ноябрьских и декабрьских начислений, чтобы получить скидку за январь 2027 года.

Центры обслуживания клиентов «РКС Самара» (для физических лиц):

- ул. Луначарского, 56, пн – пт с 08:00 до 17:00

- пр. Металлургов, 56, пн – пт с 08:00 до 17:00

- ул. Советской Армии, 146, пн – пт с 08:00 до 17:00

- ул. Павла Маркина, 1, пн – чт с 08:00 до 17:00, пт с 08:00 до 16:00

- ул. Бакинская, 20, пн – чт с 08:00 до 17:00, пт с 08:00 до 16:00

 

Напоминаем, что оплатить водоснабжение и водоотведение без комиссии можно в личном кабинете на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru/login и скачать документ об оплате или сделать скриншот.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 190 000 обращений о проблемах на сетях водоснабжения и водоотведения поступило от жителей города в диспетчерскую службу «РКС-Самара» за 10 месяцев 2026 года.
03 ноября 2026, 15:20
Более 190 000 обращений приняла диспетчерская служба «РКС-Самара», из которых только 10% по существу
Более 190 000 обращений о проблемах на сетях водоснабжения и водоотведения поступило от жителей города в диспетчерскую службу «РКС-Самара» за 10 месяцев 2026... ЖКХ
776
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Адреса возможных отключений воды.
30 октября 2026, 15:38
«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы в городе с 3 ноября
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Адреса возможных отключений воды. ЖКХ
1187
В октябре 2026 года возобновил работу сервис «Водный сигнал» от «РКС-Самара». Теперь сообщить о проблемах на централизованных сетях холодного водоснабжения и водоотведения можно через мессенджер Макс.
30 октября 2026, 09:03
«Водный сигнал» от «РКС-Самара» снова в сети: сервис работает в мессенджере Макс
В октябре 2026 года возобновил работу сервис «Водный сигнал» от «РКС-Самара» . Теперь сообщить о проблемах на централизованных сетях холодного... ЖКХ
1008

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
7 ноября в Самаре в центре ограничат движение
5 ноября 2026  12:09
7 ноября в Самаре в центре ограничат движение
229
Сегодня, 4 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню народного единства.
4 ноября 2026  17:35
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
622
В День народного единства мы обращаемся к тому, что нас объединяет, что скрепляет народы России, делает нас уникальной культурно-цивилизационной общностью. Э
4 ноября 2026  15:54
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем народного единства
565
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
3 ноября 2026  11:12
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
428
Курьерам в России запретят выезжать на тротуары
3 ноября 2026  09:20
Курьерам в России запретят выезжать на тротуары
569
Весь список