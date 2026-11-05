Уже через месяц стартует традиционная акция "РКС-Самара" - "В Новый год - без старых долгов"

Уже через месяц, 4 декабря 2026 года, стартует традиционная поощрительная акция «РКС-Самара» «В Новый год – без старых долгов!». В течение декабря – с 4 по 28 – все добросовестные абоненты предприятия смогут получить на выбор сладкий подарок или скидку в размере 150 рублей. Условия участия такие же, как и в предыдущие годы:

- не иметь долгов за холодную воду и канализацию (а если есть – обязательно погасить),

- оплатить ноябрьскую и авансовую декабрьскую квитанции.

После этого нужно приехать в центр обслуживания клиентов с оригиналом оплаченной квитанции и чеком за сладким подарком или написать на электронную почту action@samcomsys.ru , прикрепив документ об оплате ноябрьских и декабрьских начислений, чтобы получить скидку за январь 2027 года.

Центры обслуживания клиентов «РКС Самара» (для физических лиц):

- ул. Луначарского, 56, пн – пт с 08:00 до 17:00

- пр. Металлургов, 56, пн – пт с 08:00 до 17:00

- ул. Советской Армии, 146, пн – пт с 08:00 до 17:00

- ул. Павла Маркина, 1, пн – чт с 08:00 до 17:00, пт с 08:00 до 16:00

- ул. Бакинская, 20, пн – чт с 08:00 до 17:00, пт с 08:00 до 16:00