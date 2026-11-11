В Самаре после ДТП иномарка врезалась в металлический забор

10 ноября на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали четыре человека, двое погибли.

Так, по данным, собранным госавтоинспекторами в Советском районе Самары, в 19:18 47‑летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes-Benz CLS 350, двигался по улице Дыбенко со стороны 1-го Безымянного переулка в направлении улицы Запорожской. В пути следования, на проезжей части напротив дома №124, имеющей четыре полосы движения, выехал на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем LADA Granta, под управлением 36-летнего мужчины, движущимся во встречном направлении. От удара Mercedes-Benz CLS 350 отбросило на металлический забор. Водителю LADA Granta назначено стационарное лечение.