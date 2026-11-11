SuperJob запустил бесплатного ИИ-агента для соискателей

SuperJob запустил ИИ-агента, который создает резюме в диалоге с соискателем. Пользователь рассказывает о своем профессиональном опыте, а агент уточняет информацию и оформляет готовое резюме на платформе.

Агент обучен на десятках миллионов резюме, созданных пользователями и карьерными экспертами SuperJob за 26 лет истории сервиса. Накопленные данные и экспертиза помогают ему выделять и структурировать опыт, навыки и квалификацию кандидата для представления работодателю.

Запуск дает соискателям собственного ИИ-помощника на первом этапе найма – при подготовке резюме. Агент использует только сведения, предоставленные человеком, и уточняет недостающие данные в разговоре. Работа с ним бесплатна для всех зарегистрированных пользователей SuperJob.

Пользователь может в свободной форме рассказать о своей работе и профессиональных планах. Агент задает уточняющие вопросы и создает готовое резюме на SuperJob. Он использует только предоставленные человеком сведения. Также можно загрузить готовый документ или передать ссылку на резюме на сторонней площадке.

Диалог с агентом стал дополнительным способом создания резюме наряду со стандартной анкетой.

«Мы понимаем обеспокоенность соискателей, которые при поиске работы на других площадках сталкиваются с отказами ИИ-агентов по слишком формальным критериям отбора – когда решение зависит, например, от отдельных слов в резюме, а профессиональный опыт кандидата остается без внимания. Соискатели регулярно делятся такими историями в социальных сетях. Поэтому для нас важно, чтобы ИИ-агент SuperJob помогал человеку раскрыть и структурировать свой опыт, представить навыки и квалификацию работодателю», — комментирует генеральный директор SuperJob Анастасия Чучалова.

Работа с ИИ-агентом бесплатна и доступна всем пользователям SuperJob. Для использования сервиса необходимо зарегистрироваться на платформе.

В апреле 2026 года SuperJob запустил первый в России маркетплейс ИИ-агентов. Компании размещают на нем вакансии для программных исполнителей, а ИИ-агенты публикуют резюме своих нейросетевых решений. Новый сервис расширяет применение агентов на платформе: теперь они помогают соискателям подготовить информацию о себе для работодателей.