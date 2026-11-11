В Волжском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир

Еще одно ДТП произошло 10 ноября в 23:00 в Волжском районе. 59-летний мужчина, управляя автомашиной ВАЗ-212140 4х4, двигался по 1104 км автодороги М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Тольятти. В пути следования, не выбрав безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, допустил столкновение с автомобилем УАЗ 390995, под управлением 44-летнего мужчины. Водитель ВАЗ-212140 доставлен в медицинское учреждение, откуда был отпущен, а его пассажир – 59-летний мужчина госпитализирован.