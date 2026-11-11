Транспортная прокуратура контролирует задержки в аэропорту Самары

В среду, 11 ноября 2026 года, из-за ракетной и беспилотной опасностей произошли задержки в самарском аэропорту Курумоч. Соблюдение прав пассажиров контролирует Приволжская транспортная прокуратура.

«Транспортные прокуроры в аэропортах ПФО контролируют, чтобы авиакомпании соблюдали права пассажиров и своевременно оказывали положенные услуги. Организованы мобильные приемные», – рассказали в пресс-службе.

Рейсы задержаны также в Ижевске, Казани, Кирове, Набережных Челнах, Ульяновске, Уфе и Чебоксарах. В случае нарушений авиапассажиры могут позвонить дежурному прокурору: +7 (910) 796-59-45, пишет Самара-КП.