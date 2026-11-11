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Поручено ускорить решение вопросов строительства и модернизации соцобъектов в регионах ПФО

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Поручено ускорить решение вопросов строительства и модернизации соцобъектов в регионах ПФО

10 ноября 2026 года в Нижнем Новгороде заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Буренков провел прием граждан. Рассмотрены обращения жителей Самарской области, Республики Татарстан и Нижегородской области. В работе приняли участие представители исполнительной власти и органов местного самоуправления регионов, курирующие социальную сферу, а также главные федеральные инспекторы в субъектах Федерации округа.

Обращение жительницы Самарской области касалось строительства здания нового детского сада в Автозаводском районе г. Тольятти. Квартал активно развивается, здесь растёт число молодых семей с детьми, поэтому возрастает потребность в дошкольных учреждениях. Открытие детсада повысит доступность образования и создаст комфортную, безопасную среду для развития детей. По поручению заместителя полномочного представителя ответственным органам необходимо обеспечить строительство детского сада и открыть учреждение к 1 сентября 2027 года.

Кроме того, заместителю полпреда доложили о ходе подготовки Тольятти к зимнему периоду, реализации мероприятий по обеспечению устойчивой работы систем жизнеобеспечения, а также о развитии АвтоВАЗа и перспективах дальнейшего роста предприятия.

По обращению жительницы Республики Татарстан о содействии в строительстве детской школы искусств в пгт. Балтаси заместитель полномочного представителя поручил Кабинету министров республики принять все необходимые меры по решению вопроса. Для развития творческих способностей детей необходимо обеспечить полноценный учебный процесс в комфортных и современных условиях, а также создать новую площадку для проведения культурно-массовых мероприятий в посёлке.

Участники встречи отметили, что работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» и завершатся к 1 сентября 2027 года. В период строительства и по его завершении в аппарат полномочного представителя поступят соответствующие доклады.

Также на приёме рассмотрено обращение о модернизации и создании модельной сельской библиотеки в с. Хватовка городского округа город Арзамас Нижегородской области. В рамках национального проекта «Семья» предусмотрены обновление помещения, изготовление и установка мебели, а также закупка компьютерной техники и мультимедийного оборудования. Открытие обновлённой библиотеки запланировано не позднее августа 2027 года.

По итогам приёма Игорь Буренков дал соответствующие поручения профильным органам власти. Контроль за исполнением возложен на главных федеральных инспекторов по субъектам Приволжского федерального округа.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

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