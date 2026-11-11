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Участников регионального этапа конкурса «Детский сад года – 2026» определили в Самаре

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Участников регионального этапа конкурса «Детский сад года – 2026» определили в Самаре

В Самаре подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Детский сад года – 2026». В этом году он состоялся в семнадцатый раз и объединил 15 команд дошкольных образовательных учреждений. По итогам заочного этапа в финал прошли девять коллективов, победителем стал детский сад № 378, второе место занял детский сад № 281, третье — № 290.

«Конкурс «Детский сад года» — это прежде всего возможность для педагогов представить профессиональные находки и успешные методики, которые они уже применяют в своих учреждениях. Продемонстрировать мастерство, поделиться опытом с коллегами, показать эффективные подходы к взаимодействию с детьми и родителями. Это важно и для развития самих образовательных организаций, и для всего городского дошкольного образования. От души поздравляю победителей!» – отметила заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

Конкурс прошел по трем направлениям: «Дошкольникам о культуре и обычаях народов России», «Трудовое воспитание в детском саду» и «Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста». Выступления команд оценивало жюри — представители системы образования, педагогического и научного сообщества, общественных организаций и вузов Самары.

«Конкурс, как правило, это обмен профессиональным опытом, педагогическими практиками, положенными в основу работы с детьми, активного взаимодействия с родительской общественностью. При оценке выступлений для нас было важно увидеть и почувствовать работу команд дошкольных учреждений. Чтобы они не просто рассказали о проекте, а показали его практическую ценность, профессиональные решения и достигнутые результаты, которые можно распространить на деятельность муниципальной системы дошкольного образования», – рассказала заслуженный учитель РФ, председатель Общественного совета по вопросам образования г.о. Самара и председатель комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты города Самары Наталья Толстых.

Детский сад № 378 работает в Самаре с 1982 года. Сегодня в нем открыты 10 групп, где воспитываются 220 детей от 2 до 7 лет. Шесть групп имеют общеразвивающую направленность, еще четыре — для детей с тяжелыми нарушениями речи. В учреждении трудятся 27 педагогов.

«Первое место в конкурсе «Детский сад года – 2026» стало для нас высокой оценкой работы по сохранению и укреплению здоровья дошкольников. На конкурсе мы представили опыт создания благоприятных условий для здоровья детей, инновационные технологии и авторские программы «Детский фитнес» и «Обучение аквааэробике». Также поделились опытом организации развивающей среды и взаимодействия с родителями, рассказали о встречах с выпускниками, представителями футбольного сообщества и движения ГТО. Эта победа — результат совместной работы всего коллектива, педагогов, воспитанников и родителей», – поделилась заведующая детским садом № 378 Евгения Шахова.

Отметим, что победителям и лауреатам конкурса вручили почетные грамоты Департамента образования. Далее они представят свой опыт работы на региональном этапе конкурса.

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