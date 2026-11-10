В регионе открыты пункты приёма автомобильных шин на утилизацию

В Самарской области открыты пункты приёма автомобильных шин на утилизацию, сообщают в департаменте городского хозяйства и экологии.
В период сезонной замены шин Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области напоминает, что автомобильные покрышки не относятся к твёрдым коммунальным отходам (ТКО). Их нельзя выбрасывать на обычные контейнерные площадки — региональный оператор такие отходы не забирает.
Размещение шин вне установленных мест, в том числе на контейнерных площадках или в лесных массивах, образуют состав административного правонарушения по ст. 8.2 КоАП РФ.
Покрышки можно передавать в специализированные пункты приёма. Перед сдачей они должны быть очищены от грунта и краски.
В Самаре приём осуществляется по следующим адресам:
ул. Товарная, 72В (тел. +7 969 831-70-66, +7 917 901-32-21);
Экопункты «Акрона»:
ул. 22 Партсъезда, 1г;
ул. 2-й квартал, 24а;
ул. Грозненская, 8;
ул. Пугачевская, 73б (тел. +7 985 674-51-00).
В городах и районах области приём также организован по следующим адресам:
Тольятти — ул. Северная, 34 (тел. 8 800 250-51-98). Приём осуществляется только от юридических лиц, заявка — через сайт сбор-шин.рф/;
Сызрань — п. Сердовино, литера 771 (тел. +7 846 437-31-41);
Новокуйбышевск — ул. Садовая, 8в (тел. +7 985 674-51-00);
Отрадный — ул. Гайдара, 17;
Кинель — ул. Промышленная, 15ж;
Безенчук — ул. Восточная промзона, 5;
Кинель-Черкассы — ул. Механизаторов, 1г/15;
Похвистнево — ул. Революционная, 241б;
Шентала — ул. Вокзальная, 16г.
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