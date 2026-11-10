В СОУНБ состоится научная встреча «Культура народов Самарской области»

11 ноября в Самарской областной научной библиотеке состоится научная встреча «Культура народов Самарской области». Участники поделятся опытом и обсудят результаты деятельности национально-культурных объединений региона.



Событие приурочено к Году единства народов России и организовано ко Дню народного единства. Научная встреча будет посвящена работе по популяризации традиционной культуры народов Самарской области, а также опыту партнёрского взаимодействия национально-культурных объединений, учреждений культуры, науки и образования в сфере этнокультурного разнообразия региона.



Самарская областная научная библиотека вместе с партнёрами подведет итоги Года единства народов России. Выступят представители ведущих национально-культурных объединений и общественных организаций. Заведующая отделом декоративно-прикладного творчества и ремёсел Агентства социокультурных технологий Светлана Семенцова представит галерею народных ремёсел – выставочное пространство, где мастера декоративно-прикладного творчества Самарской области демонстрируют свои изделия широкой аудитории. Гости встречи также смогут познакомиться с особенностями культуры коренных народов Самарской области: традициями, промыслами и духовной культурой.



Участниками научной встречи станут студенты-культурологи, жители и гости города, представители национально-культурных объединений и сотрудники учреждений культуры и образования. По окончании встречи для гостей проведут экскурсию по Самарской областной научной библиотеке.

Вход свободный! 16+

Фото: минкульт СО