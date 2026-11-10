В ГД предложили изменить график новогодних и майских праздников

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил перераспределить выходные дни и перенести часть новогодних каникул на майские праздники. Об этом он заявил 10 октября, пишут "Известия".

«Мы не предлагаем вводить новые выходные дни — мы предлагаем перераспределить те, что уже есть», — отметил он в беседе с ТАСС.

Политик отметил, что в 2027 году новогодний отдых продлится 11 дней — с 31 декабря по 10 января включительно. При этом майские выходные разделены на два периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Между ними россиянам предстоит работать четыре дня, которые, по мнению Миронова, можно было бы перенести на зиму — в промежуток между Новым годом и Рождеством.

Инициативу парламентарий объяснил тем, что продолжительный отдых в мае особенно удобен сельским жителям и дачникам. В это время начинается сезон посевных и посадочных работ, а собственное хозяйство для многих становится важным источником продуктов.

Кроме того, такой график позволил бы комфортнее распределить отдых тем, кто не может позволить себе зарубежные поездки зимой. Миронов подчеркнул, что летние каникулы востребованы сильнее, чем зимние, а в России, значительная часть территории которой расположена на севере, теплый сезон и без того короткий.

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