Самарская область стала победителем премии «Маршрут года» в шести номинациях

9 ноября в Нижнем Новгороде состоялся общенациональный финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» – 2026, в котором приняло участие 257 проектов из 41 региона. Проекты Самарской области стали победителем в шести номинациях.

Гран-при в номинации «Маршрут, посвященный году единства народов России» – проект «Самоцветы Приволжья», Куйбышевский филиал АО «ФПК».

1 место в номинации «Лучший маршрут научно‑популярного туризма» – «Крылья науки», АНО ЦДТ «Лаванда», Соловова Алла Борисовна.

1 место в номинации «Лучший активно-приключенческий маршрут» – «Рассвет в Жигулевских горах+кофе – яхтинг», Лодочникова Ольга Константиновна и ООО «ЯХТЫ МС», Мейтис Наталья Михайловна, г. Тольятти.

2 место в номинации «Лучший военно‑исторический маршрут» – «Последний школьный вальс», АНО ЦДТ «Лаванда», Новоселова Юлия Васильевна.

3 место в номинации «Маршрут инклюзивного туризма с доступной средой» – «Туризм без границ», ГБУ СО «Туристский информационный центр».

Специальный диплом «За поиск сценария для автомобильного семейного путешествия» в номинации «Лучший маршрут автомобильного туризма» – «В поисках аленького цветочка. Самарская область» ГБУ СО «Туристский информационный центр», сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

Фото: министерство туризма Самарской области