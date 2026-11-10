По инициативе самарцев в городе  появляются новые детские площадки

Самарские дворы становятся уютнее благодаря инициативе жителей! По программе «Народный бюджет Самарской области» здесь появляются новые детские площадки, обновляются проезды и парковки, благоустраиваются места для отдыха.

На улице Физкультурной, 17 оборудовали современную детскую площадку с безопасным прорезиненным покрытием. Здесь предусмотрели игровую и спортивную зоны, установили ограждение и обустроили удобную дорожку.

Ещё одно пространство появилось на Пятой просеке, 137 и 139. Игровая зона площадью более 440 кв. метров объединила площадку для детей, воркаут, место для отдыха и озеленение.

Именно предложения самарцев помогают менять привычные дворы и создавать пространства, которыми удобно пользоваться каждый день.

Фото: пресс-служба администрации Самары