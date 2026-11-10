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10 ноября 2026 года в Самарском государственном аграрном университете прошло совместное заседание Дискуссионного клуба «Агроном, думай!» и Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Ключевой темой встречи
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В Самарском ГАУ обсудили цифровое будущее сельского хозяйства

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10 ноября 2026 года в Самарском государственном аграрном университете прошло совместное заседание Дискуссионного клуба «Агроном, думай!» и Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Ключевой темой встречи

10 ноября 2026 года в Самарском государственном аграрном университете прошло совместное заседание Дискуссионного клуба «Агроном, думай!» и Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Ключевой темой встречи стала «ИИ для АПК: теория и реальность».

Мероприятие собрало ведущих экспертов, представителей власти, научного сообщества и представителей производства для обсуждения практического применения искусственного интеллекта в агропромышленном комплексе.

Программа мероприятия началась с приветственного слова врио ректора Самарского ГАУ Вадима Владимировича Герасименко.

В ходе деловой части с докладом о «Состоянии и перспективах внедрения ИИ в АПК Самарской области» выступил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Денис Васильевич Герасенков. Он обозначил векторы развития цифровизации в агросекторе губернии.

Центральным блоком стало выступление доктора технических наук, заведующего «Лабораторией интеллектуальных систем и технологий» СамНЦ РАН Петра Олеговича Скобелева. Эксперт представил два ключевых доклада: он подробно рассказал о разработке цифрового двойника растений и построении на его основе программ ИИ для АПК, а также презентовал специализированный обучающий курс по искусственному интеллекту для аграриев.

Завершилось заседание оживленной дискуссией, в рамках которой участники смогли задать вопросы спикерам и обсудить реальные кейсы внедрения передовых технологий в сельскохозяйственную отрасль. Мероприятие наглядно продемонстрировало, что искусственный интеллект переходит из области теории в повседневную практику современного агробизнеса, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Самарской области.

 

Фото:   Минсельхозпрод Самарской области

Теги: Самара

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