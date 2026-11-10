В Самаре с 10 по 14 ноября проходят всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова

Ежегодные всероссийские соревнования по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, обладателя Кубка мира, 3-кратного чемпиона Европы и 5-кратного чемпиона Советского Союза Василия Шишова стартовали сегодня в Самаре.

На церемонии открытия спортсменов и зрителей приветствовали Василий Шишов, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов и зампредседателя правления Самарской областной федерации бокса Дмитрий Лаврусь.

Турнир проходит в «МТЛ Арене» с 10 по 14 ноября. Участники соревнований - сильнейшие боксеры из 23 регионов России, в том числе из Самарской области.

Фото: минспорта СО