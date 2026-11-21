Минздрав России предложил скорректировать правила оказания медицинской помощи, в том числе изменить порядок работы хирургов. Соответствующее решение принято приказом министерства, его приводит РИА Новости.

Согласно документу, с 1 января 2027 года хирургов можно будет привлекать к работе вне больницы — по месту вызова скорой помощи и даже в машине. Кроме того, в порядок медпомощи взрослым по профилю «хирургия» впервые включили паллиативную помощь.

При этом, согласно новым правилам, скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь пациентам, требующим экстренного вмешательства, будет оказываться выездными бригадами.

До этого сообщалось, что депутаты фракции «Справедливая Россия» разрабатывают законопроект, который предполагает приравнивание врачей по статусу к государственным служащим. В частности, инициатива направлена на повышение социальных гарантий и уровня материальной поддержки медицинских работников.