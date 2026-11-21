Прокуратура Исаклинского района Самарской области провела проверку по заявлению местной жительницы о факте оскорблений.

Установлено, что 57-летняя жительница Исаклинского района, испытывая личные неприязненные отношения, путём голосовых сообщений в мессенджере высказала в адрес дочери своего сожителя оскорбительные слова, унижающие её честь и достоинство.

По результатам проверки в отношении нарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Мировым судьёй постановление рассмотрено, виновная привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.