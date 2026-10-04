Водитель сбил молодого пешехода в Тольятти

3 октября на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало двенадцать человек.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Автозаводском районе Тольятти. По данным, собранным госавтоинспекторами, в 23:45 27‑летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по улице Юбилейной со стороны улицы Свердлова в направлении Ленинского проспекта. В пути следования, возле дома №6А, не уступил дорогу и допустил наезд на 23-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Получивший телесные повреждения пешеход госпитализирован.