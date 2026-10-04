Пьяному водителю из Волжского района за смертельное ДТП предстоит отбыть 6 лет в колонии-поселении

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя 1989 года рождения за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как следует из материалов уголовного дела, дорожно-транспортное происшествие произошло в апреле текущего года. В утреннее время, водитель автомобиля ВАЗ-2107, следуя со стороны г. Тольятти в направлении г. Самары, на 11 км автомобильной дороги «Волжский-Курумоч-М-5-Урал», приблизившись к нерегулируемому перекрестку, в нарушение требований Правил дорожного движения Российской Федерации, не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Toyota, допустил с ним столкновение, после чего автомобиль от удара отбросило на автобусную остановку, где в этот момент находилась женщина 1972 года рождения. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району, прибывшие на место ДТП, отстранили водителя с признаками алкогольного опьянения от управления транспортным средством. По результатам освидетельствования с применением технического средства (алкотестера) установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В рамках уголовного дела сотрудниками органов внутренних дел назначено проведение судебно-медицинских и технических экспертиз. Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Волжскому району собраны достаточные доказательства того, что фигурант имел возможность избежать столкновения со встречным транспортным средством, однако в нарушение требований ПДД РФ, должных мер не предпринял, в результате чего погиб пешеход. Подсудимый вину в совершении преступления признал, с предъявленным ему обвинением согласился.

Суд, изучив доказательства, собранные полицейскими, признал местного жителя 1989 года рождения виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии-поселении и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с виновника ДТП в пользу потерпевшей стороны в счет возмещения морального вреда 1 184 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.