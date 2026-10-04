В Самаре прошёл турнир по греко-римской борьбе среди юношей

Традиционный «Мемориал заслуженных спортсменов и тренеров СССР и России» в этом году впервые получил престижный всероссийский статус. На соревнования, состоявшиеся 3 октября, съехались более 150 атлетов в возрасте до 16 лет из множества российских регионов и соседнего Казахстана.

Турнир, проходящий при поддержке Российского спортивного фонда, состоялся уже в седьмой раз, однако именно сейчас он вышел на принципиально новый уровень. На самарские ковры вышли 152 юных спортсмена, чтобы продемонстрировать мастерство, характер и волю к победе.

Проект «Выбор сильных» объединяет на своей площадке спортивную борьбу, самбо и дзюдо. Его главная цель — развитие массового спорта и единоборств, а также воспитание физически крепкого поколения. Инициатива призвана повысить доступность спорта и пропагандировать его как основу для формирования здорового и социально активного человека. Как отмечается в Народной программе партии, развитию массового спорта и физического воспитания подрастающего поколения отведено значительное место.

Как отметил депутат Госдумы, президент Самарской областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин, прошедшие соревнования несут в себе глубокий смысл — это искренняя дань уважения тем, кто прославлял нашу страну на международной арене и воспитал не одно поколение выдающихся чемпионов.

«Их труд и преданность делу — настоящий пример для молодёжи. Греко-римская борьба требует от спортсмена не только силы, но и колоссальной выдержки, а главное — уважения к сопернику. Именно эти качества крайне важно воспитывать в подрастающем поколении наших борцов», — подчеркнул парламентарий.

В своём обращении к участникам и зрителям Александр Живайкин выразил огромную благодарность всем, кто вкладывает душу в развитие юных талантов: организаторам турнира, тренерам, судейскому корпусу и, конечно, родителям спортсменов. Он заверил, что Государственная Дума продолжит системно поддерживать развитие спорта в стране и заботиться о ветеранах отрасли.