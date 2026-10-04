В Самаре прошёл турнир по греко-римской борьбе среди юношей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинельском районе машина перевернулась в кювет: пострадали юноши 16 и 17 лет, а также 30-летний мужчина
В Кинельском районе машина перевернулась в кювет: пострадали юноши 16 и 17 лет, а также 30-летний мужчина
Более 330 медведей ликвидировали в Бурятии из-за угрозы людям
Более 330 медведей ликвидировали в Бурятии из-за угрозы людям
цены на кофе в России с начала года снизились на 2%
Цены на кофе в России с начала года снизились на 2%
Жителям Самарской области объяснили порядок включения отопления в домах
Жителям Самарской области объяснили порядок включения отопления в домах
Водитель сбил молодого пешехода в Тольятти
Водитель сбил молодого пешехода в Тольятти
Россиян призвали не ждать горящих туров на Новый год
Россиян призвали не ждать горящих туров на Новый год
Назвали самые популярные имена детей в сентябре в Самарской области
Назвали самые популярные имена детей в сентябре в Самарской области
Бананы подорожали на 4% в Самарской области
Бананы подорожали на 4% в Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.48
0.23
EUR 94.32
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре прошёл турнир по греко-римской борьбе среди юношей

179
В Самаре прошёл турнир по греко-римской борьбе среди юношей

Традиционный «Мемориал заслуженных спортсменов и тренеров СССР и России» в этом году впервые получил престижный всероссийский статус. На соревнования, состоявшиеся 3 октября, съехались более 150 атлетов в возрасте до 16 лет из множества российских регионов и соседнего Казахстана.

Турнир, проходящий при поддержке Российского спортивного фонда, состоялся уже в седьмой раз, однако именно сейчас он вышел на принципиально новый уровень. На самарские ковры вышли 152 юных спортсмена, чтобы продемонстрировать мастерство, характер и волю к победе.

Проект «Выбор сильных» объединяет на своей площадке спортивную борьбу, самбо и дзюдо. Его главная цель — развитие массового спорта и единоборств, а также воспитание физически крепкого поколения. Инициатива призвана повысить доступность спорта и пропагандировать его как основу для формирования здорового и социально активного человека. Как отмечается в Народной программе партии, развитию массового спорта и физического воспитания подрастающего поколения отведено значительное место.

Как отметил депутат Госдумы, президент Самарской областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин, прошедшие соревнования несут в себе глубокий смысл — это искренняя дань уважения тем, кто прославлял нашу страну на международной арене и воспитал не одно поколение выдающихся чемпионов.

«Их труд и преданность делу — настоящий пример для молодёжи. Греко-римская борьба требует от спортсмена не только силы, но и колоссальной выдержки, а главное — уважения к сопернику. Именно эти качества крайне важно воспитывать в подрастающем поколении наших борцов», — подчеркнул парламентарий.

В своём обращении к участникам и зрителям Александр Живайкин выразил огромную благодарность всем, кто вкладывает душу в развитие юных талантов: организаторам турнира, тренерам, судейскому корпусу и, конечно, родителям спортсменов. Он заверил, что Государственная Дума продолжит системно поддерживать развитие спорта в стране и заботиться о ветеранах отрасли.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
2 октября 2026 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся юбилейный форум «Бизнес и власть: региональные стратегии развития», приуроченный к 5-летию АНО «Институт регионального и муниципального развития».
02 октября 2026, 17:50
Форум «Бизнес и власть: региональные стратегии развития»: почти 200 участников, 11 регионов и международный диалог
2 октября 2026 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся юбилейный форум «Бизнес и власть: региональные стратегии развития»,... Политика
857
Активисты партийного проекта «Чистая страна» стали инициаторами проведения круглого стола, посвящённого сохранению природы Национального парка «Самарская Лука».
01 октября 2026, 15:09
Эксперты в Самаре обсудили, как спасти «Самарскую Луку» от свалок
Активисты партийного проекта «Чистая страна» стали инициаторами проведения круглого стола, посвящённого сохранению природы Национального парка... Политика
951
«Единая Россия» создала фракцию и выдвинула кандидатов на руководящие посты в Госдуме девятого созыва
30 сентября 2026, 18:05
«Единая Россия» создала фракцию и выдвинула кандидатов на руководящие посты в Госдуме девятого созыва
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что состав фракции «Единой России» в Госдуме позволит решать задачи любого масштаба, и от того, как... Политика
1153
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
3 октября 2026  13:58
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
751
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
2 октября 2026  13:03
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
685
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
1 октября 2026  10:30
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
887
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1 октября 2026  00:01
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1227
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
30 сентября 2026  19:15
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
1195
Весь список