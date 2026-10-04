Бананы подорожали на 4% в Самарской области

За неделю, с 22 по 28 сентября, в Самарской области сильнее всего выросли цены на бананы, яйца, говядину, баранину и кур. Зато снизились на овощи. Соответствующую информацию представил Самарастат, проанализировав изменение потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг., пишет Самара-КП

Так, в регионе на 4,19% подорожали бананы, сейчас они стоят в средней 149,45 рублей за кг. На 3,37% больше придется отдать за десяток яиц, его средняя стоимость достигла 76,18 рублей.

Баранина (кроме бескостного мяса) стала дороже на 2,24%: 913,46 рублей за кг. Куры выросли в цене на 1,92%, сейчас их можно купить за 241,4 рубля за кг. Также на 1,36% подорожала говядина (кроме бескостного мяса). Она обойдется в 743,02 рубля за кг.