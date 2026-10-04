Россиян призвали не ждать горящих туров на Новый год

Россиянам не стоит ждать горящих туров на Новый год. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает ТАСС.

«Точно не стоит. Потребительское поведение сформировалось таким образом, что ни во внутреннем, ни в выездном туризме вряд ли появятся горящие предложения», — подчеркнула Ломидзе.

По ее словам, горящие предложения возникают, когда предложений больше, чем реально существующего спроса на какие-либо конкретные даты. Ломидзе добавила, что сейчас спрос на туристическом рынке зачастую превышает предложение.