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Назвали самые популярные имена детей в сентябре в Самарской области

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Назвали самые популярные имена детей в сентябре в Самарской области

Комитет ЗАГС по Самарской области поделился популярными именами, которые родители выбирали для новорожденных в сентябре 2026 года.

Среди мальчиков чаще всего встречались Михаил, Александр, Матвей, Артём и Кирилл. Александр и Михаил — вечная классика, а Матвей, Артём и Кирилл прочно закрепились в топе за последние десятилетия.

У девочек лидируют Анна, София, Василиса, Ева и Полина. Анна и София — имена с глубокими историческими корнями, Василиса и Полина добавляют национальный и лёгкий романтический оттенок, а Ева звучит современно и лаконично, оставаясь укоренённой в культуре, пишет Самарская газета.

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