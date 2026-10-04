Назвали самые популярные имена детей в сентябре в Самарской области

Комитет ЗАГС по Самарской области поделился популярными именами, которые родители выбирали для новорожденных в сентябре 2026 года.

Среди мальчиков чаще всего встречались Михаил, Александр, Матвей, Артём и Кирилл. Александр и Михаил — вечная классика, а Матвей, Артём и Кирилл прочно закрепились в топе за последние десятилетия.

У девочек лидируют Анна, София, Василиса, Ева и Полина. Анна и София — имена с глубокими историческими корнями, Василиса и Полина добавляют национальный и лёгкий романтический оттенок, а Ева звучит современно и лаконично, оставаясь укоренённой в культуре, пишет Самарская газета.