Более 330 медведей ликвидировали в Бурятии из-за угрозы людям

В Бурятии специалисты ликвидировали свыше 330 медведей, которые представляли угрозу для местных жителей. Об этом 3 октября сообщили в Бурприроднадзоре.

«На сегодняшний день отрегулирована 331 особь медведя, представлявшая угрозу жизни и здоровью людей», — указано в мессенджере «Макс».

Уточняется, что к работе привлекли 24 бригады, в состав которых входит 81 охотник. Специалисты проверяют каждый сигнал о появлении хищников, а при наличии угрозы для жизни и здоровья людей принимается решение о регулировании численности животных.

Кроме того, за последние сутки охотничьи бригады обследовали территории Улан-Удэ, а также Селенгинского, Бичурского, Прибайкальского, Кабанского, Заиграевского, Закаменского и Баргузинского районов.

В Бурприроднадзоре отметили, что работы по предотвращению угрозы для жителей республики продолжаются, пишут "Известия".