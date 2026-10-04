Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 5 октября в Самаре ночью +2, +4°С, днем +9, +11°С.
5 октября в регионе днем без существенных осадков , до +12°С
По информации Приволжского УГМС в период с 5 по 9 октября местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
С 5 по 9 октября местами в регионе сохранится высокая пожарная опасность лесов
В связи с сокращением светового дня с 5 октября в Самаре меняется время работы Ботанического сада для посетителей. Теперь в будние дни сад работает до 18.00.
Меняется время работы самарского Ботанического сада для посетителей
На пляже Полевого спуска Волги прошел Чемпионат Самарской области по зимнему плаванию.
В Самаре на Волге прошел Чемпионат Самарской области по зимнему плаванию
Самарская область присоединилась ко Всероссийскому спортивному диктанту
Самарская область присоединилась ко Всероссийскому спортивному диктанту
В Кинельском районе машина перевернулась в кювет: пострадали юноши 16 и 17 лет, а также 30-летний мужчина
В Кинельском районе машина перевернулась в кювет: пострадали юноши 16 и 17 лет, а также 30-летний мужчина
Более 330 медведей ликвидировали в Бурятии из-за угрозы людям
Более 330 медведей ликвидировали в Бурятии из-за угрозы людям
цены на кофе в России с начала года снизились на 2%
Цены на кофе в России с начала года снизились на 2%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.48
0.23
EUR 94.32
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самарская область присоединилась ко Всероссийскому спортивному диктанту

334
Самарская область присоединилась ко Всероссийскому спортивному диктанту

Сегодня в нашей стране во второй раз проходит всероссийская просветительская акция - спортивный диктант. Открыты свыше 1000 площадок по всей стране, в том числе в Самарской области.

Одной из площадок в нашем регионе стал Самарский спортивный лицей. Диктант написали ученики и преподаватели, а также присоединившиеся к ним игроки юношеской команды БК «Самара».

 Вопросы диктанта посвящены истории спорта и олимпийского движения, особенностям разных видов спорта, отражению спорта в культуре и искусстве. Задают их специалисты спортивной отрасли: министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, почетный президент ОКР, член МОК Виталий Смирнов, олимпийские чемпионы Мария Киселева, Светлана Хоркина, Юрий Борзаковский, Артур Далалоян, звезды современности Никита Филиппов, Полина Кнороз, Александр Мальцев, Софья Акатьева, космонавт Алексей Зубрицкий и многие другие.

 Ответить на вопросы диктанта можно в режиме онлайн: переходите на сайт sportdiktant.ru и присоединяйтесь к акции!

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
3 октября 2026  13:58
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
852
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
2 октября 2026  13:03
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
708
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
1 октября 2026  10:30
Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь
919
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1 октября 2026  00:01
Жилой дом горит в Новокуйбышевске, площадь пожара достигла 1200 кв. м
1252
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
30 сентября 2026  19:15
В Самаре принято решение начать подачу тепла в социальные учреждения со 2 октября
1230
Весь список