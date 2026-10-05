В самарском драмтеатре состоится показ спектакля А. Островского «Лес» Красноярского драматического театра им А. С. Пушкина

6 октября в 18.30 на площадке Самарского академического театра драмы имени М. Горького состоится показ спектакля «Лес» А. Островского Красноярского драматического театра им А. С. Пушкина. (12+)

Спектакль - лауреат краевого фестиваля «Театральная весна-2026» в номинации «Лучшая премьера сезона в драматическом театре (большая форма)».

Это комедия с элементами мелодрамы, поэтому будет и смешно, и трогательно. Одна богатая вдова чуть за пятьдесят влюбилась в двадцатилетнего оболтуса и вышла за него замуж. Один актер много пил, грезил о собственном театре, даже деньги для этого нашел, но отдал их сестре. Одной девушке не позволили выйти за любимого, она хотела утопиться или пойти в актрисы, но все-таки вышла замуж. Один коммерсант хорошо зарабатывал на людской глупости, скупая за копейки лес, да и сына женил выгодно. Это высокая комедия, поэтому смешное придет через боль, страх и горечь. Усадьба с говорящим названием «Пеньки» обречена, комедианты рушат судьбы, а артисты удаляются в закат без гроша в кармане. И лес — эта мощная природная стихия — обменивается на погонные метры древесины, фабрику по распилу, атрибуты бессмысленной роскоши. В постановке Олега Рыбкина нас ждут парадоксальные образы, слом стереотипов о классической пьесе, много иронии, страстей и понимание того, как иллюзорность искусства оборачивается его действенной силой.

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик — Олег Рыбкин

Сценография — Игорь Капитанов

Художник по костюмам — Фагиля Сельская

Композитор — Ирина Белова

Художник по свету — Дмитрий Зименко (Митрич)

Помощник режиссера — Егор Бобурков

Фото: минкульт СО