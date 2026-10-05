«Волжские театральные сезоны»: в САТОБ Чувашский государственный театр оперы и балета представит балет "Пиковая дама"

6 октября в 18.30 на сцене Самарского театра оперы и балета им. Д.Шостаковича Чувашский государственный театр оперы и балета представит балет "Пиковая дама". (12+)

Германн сошёл с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семёрка, туз! Тройка, семёрка, дама!…». Но если остаться в палате, сквозь это неразборчивое бормотание, можно услышать историю его жизни.

Хореограф-постановщик – Заслуженный работник культуры Чувашии Данил Салимбаев

Художник-постановщик – Главный художник Приморской сцены Мариинского театра Пётр Окунев (г. Владивосток)

Художник по свету – Кирилл Хрущёв (г. Екатеринбург)

Дирижёр-постановщик – Александр Гриханкин

Творческая жизнь Чувашского государственного театра оперы и балета началась 22 мая 1960 году премьерой национальной оперы Ф. Васильева «Шывармань». Коллектив осуществил более 160 постановок опер, балетов, оперетт, мюзиклов, музыкальных комедий, детских спектаклей.

Фото: минкульт СО