«Волжские театральные сезоны»: в САТОБ Чувашский государственный театр оперы и балета представит балет "Пиковая дама"

6 октября в 18.30 на сцене Самарского театра оперы и балета им. Д.Шостаковича Чувашский государственный театр оперы и балета представит балет "Пиковая дама". (12+)
Германн сошёл с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семёрка, туз! Тройка, семёрка, дама!…». Но если остаться в палате, сквозь это неразборчивое бормотание, можно услышать историю его жизни.
Хореограф-постановщик – Заслуженный работник культуры Чувашии Данил Салимбаев
Художник-постановщик – Главный художник Приморской сцены Мариинского театра Пётр Окунев (г. Владивосток)
Художник по свету – Кирилл Хрущёв (г. Екатеринбург)
Дирижёр-постановщик – Александр Гриханкин
Творческая жизнь Чувашского государственного театра оперы и балета началась 22 мая 1960 году премьерой национальной оперы Ф. Васильева «Шывармань». Коллектив осуществил более 160 постановок опер, балетов, оперетт, мюзиклов, музыкальных комедий, детских спектаклей.
Фото: минкульт СО