Самарским педагогам вручили благодарственные письма главы города, почетные грамоты и нагрудные знаки

5 октября в администрации Самары педагогам вручили благодарственные письма главы города, почетные грамоты и нагрудные знаки.



Награды получили пять педагогов — опытные учителя, наставники победителей олимпиад и конкурсов, а также специалисты, чьи выпускники показывают высокие результаты на экзаменах.



«Это праздник по-настоящему сильных людей, которые становятся детям старшими друзьями, наставниками и жизненным примером. Всем педагогам желаю благодарных учеников и понимающих родителей», — поздравил учителей глава Самары Иван Носков.



Среди награжденных — учитель истории и обществознания школы № 64 Константин Серединов. В 2026 году его ученица получила 100 баллов на ЕГЭ по истории, а пятеро учеников показали от 81 до 99 баллов по обществознанию.



Сегодня в школах Самары работают более 6,5 тыс. педагогов, в детских садах — свыше 4 тыс., еще более 1,3 тыс. специалистов занимаются с детьми в учреждениях дополнительного образования.

Фото: пресс-служба администрации Самары