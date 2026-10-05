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Самарская область в Москве примет участие во втором ИТ-форуме «Цифровые решения»

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С 6 по 10 октября в Москве пройдет второй ИТ-форум «Цифровые решения». Во второй раз форум станет главной площадкой для диалога между государством, бизнесом и ИТ-сектором.

С 6 по 10 октября в Москве пройдет второй ИТ-форум «Цифровые решения». Мероприятие, организованное Минцифры России при поддержке Правительства РФ. Во второй раз форум станет главной площадкой для диалога между государством, бизнесом и ИТ-сектором.

Деловая программа мероприятия включает свыше 120 сессий, в центре внимания — цифровой суверенитет, этика ИИ и информационная безопасность. Эксперты также обсудят результаты цифрового развития, реализацию нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и формирование стратегий внедрения отечественных технологий.

Как ранее обозначил Президент России Владимир Путин, при тотальной цифровизации критически важно сохранить человеческую идентичность и не допустить обезличивания. Этот принцип реализуется в Самарской области на практике. Губернатор Вячеслав Федорищев активно поддерживает проекты в сфере искусственного интеллекта, делая ставку на создание ИИ-экосистем и выстраивание системного подхода к цифровизации в регионе. При этом технологии рассматриваются, прежде всего, как инструмент помощи человеку. Так, в августе 2026 года глава региона принял участие в стратегической сессии, посвященной использованию ИИ в здравоохранении, где новые технологии рассматриваются как реальная помощь врачу и пациенту.

Традиционно много внимания на ИТ-форуме «Цифровые решения» будет уделено информационной безопасности. Так, в рамках пленарной сессии «Кибербезопасность сегодня: когда защита перестает быть надстройкой» обсудят вопросы комплексного подхода к защите инфраструктуры, персональных данных и отечественного ПО от новой волны киберугроз.

В программе Форума десятки выступлений экспертов по ключевым стратегическим направлениям:

— Искусственный интеллект и облачные сервисы: Дискуссии об этике нейросетей («ИИ решит за вас? Где заканчивается помощь и начинается подмена выбора»), безопасности ИИ-моделей и гибридных ИТ-подходах.

— Телеком и цифровая инфраструктура: Обсуждение импортозамещения 5G, эволюции ИТ-инфраструктуры в России и создания ПАК-инфраструктуры для ресурсоемких вычислений.

— Цифровые платформы и креативные индустрии: Влияние видеоигровой индустрии на образование и городскую среду, а также безопасность цифровых продуктов для семейной аудитории. И др.

ИТ-форум «Цифровые решения» призван не только консолидировать экспертов, но и повысить престиж российских ИТ-компаний, демонстрируя реальные достижения в создании собственных технологических решений и надежного цифрового щита страны.

Теги: Самара

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