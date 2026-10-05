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Кадровый центр «Работа России» Красноармейского района помог женщине вернуться к профессии учителя

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В июле 2026 года в Кадровый центр «Работа России» Красноармейского района обратилась Олеся Бирюкова. Она, попала под сокращение после 15 лет работы.

В июле 2026 года в Кадровый центр «Работа России» Красноармейского района обратилась Олеся Бирюкова. Ситуация требовала оперативного решения: женщина, член семьи участника СВО, попала под сокращение после 15 лет работы.

Специалисты центра подошли к вопросу комплексно. Для Олеси Викторовны был организован личный план сопровождения: от составления грамотного резюме и подготовки к собеседованиям до профессиональной ориентации. Такой формат работы позволяет не просто подобрать вакансию, но и помочь человеку заново выстроить карьерную траекторию с учетом его опыта, образования и жизненных обстоятельств.

«Мы ей оказали полный спектр наших услуг: от подготовки резюме и подготовки к собеседованию до профориентации. Чаще граждане обращаются после увольнения, то есть когда они потеряли работу, но к нам могут обратиться также и ищущие граждане, которые хотят сменить профессию или хотят переобучиться», – рассказала руководитель Кадрового центра «Работа России» Красноармейского района Наталья Боляева.

В ходе беседы с куратором выяснилось, что Олеся Викторовна – коренная жительница района. Приоритетом для нее был поиск вакансии именно в родном селе. По образованию она учитель математики и экономики, в 2005 году окончила Самарский государственный педагогический университет. Ей предложили вернуться в педагогическую сферу – местная школа как раз испытывала острую потребность в квалифицированных кадрах.

Перспектива работы по специальности заинтересовала Олесю Викторовну. Она посетила образовательное учреждение, успешно прошла собеседование, и уже 2 сентября 2026 года была официально трудоустроена учителем в школу с. Красноармейское. Сейчас она ведет занятия у 5-х и 6-х классов.

«Очень нравится работать с детьми. Родители идут навстречу, помогают, чем могут, с детьми тоже самое», – поделилась Олеся Бирюкова.

Индивидуальный подход и содействие службы занятости помогли профессиональному опыту педагога снова стать востребованным в родном районе. С начала года в Самарской области, благодаря Кадровому центру «Работа России», более 12 000 человек нашли работу.

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