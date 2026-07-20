Самарец не смог распознать обман и лишился порядка 1 млн рублей

По информации ГУ МВД России по Самарской области, в полицию Самары обратился 56-летний местный житель. Он сообщил, что на сотовый телефон ему поступило сообщение от представителя портала "Госуслуги". Под предлогом сохранения сбережений, неизвестный попросил сообщить коды, поступившие мужчине в sms. Самарец поверил звонившему и передал конфиденциальные сведения.

Спустя некоторое время вновь позвонили с незнакомых номеров. На этот раз неизвестный, представившись правоохранителем сообщил, что мошенники пытаются похитить со счета жителя региона денежные средства и оформить на его имя кредиты. Мужчину убедили, что спасти сбережения может помочь только сотрудник финансового учреждения, который предложил перевести имеющиеся денежные средства на указанный «безопасный» счет. Самарец поддался уловкам аферистов и перевел им порядка 1 миллиона рублей.

По словам мужчины, ранее он слышал о подобных случаях мошенничества, но в сложившейся ситуации не смог распознать обман. Мужчина обратился за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники самарской полиции предупреждают, что мошенники могут представиться сотрудниками любых государственных или финансово-кредитных организаций. Важно помнить, что представители государственных структур не звонят и не направляют сообщения о необходимости проверить какие-либо сведения, не запрашивают по телефону направленные вам коды, тем более не убеждают совершать финансовые операции. Так действуют мошенники! Будьте бдительны!