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Участники СВО региона  и члены их семей получат гранты на развитие бизнеса

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Подвели итоги первого конкурса грантов. Экспертная комиссия определила 52 победителя, которые получат гранты до 500 тысяч рублей.

Подвели итоги первого конкурса грантов. Экспертная комиссия определила 52 победителя, которые получат гранты до 500 тысяч рублей.

Это проекты в самых разных направлениях деятельности:
растениеводство;
производство мебели;
прядение;
услуги по благоустройству территорий;
предприятия общественного питания
создание витражей на заказ;
декорирование помещений художественной росписью;
развитие фермерских хозяйств и др.

«Грантовая поддержка региона поможет нашим защитникам реализовать свои бизнес-инициативы и послужит важным шагом при адаптации участников СВО к мирной жизни, — подчеркнул Павел Финк. — Мы видим, как победители конкурса вдохновлены своей победой и замотивированы на реализацию своих проектов. Гордимся их успехами и продолжим сопровождать на всех этапах».
Тольяттинец Антон Кари после возвращения из зоны СВО решил заниматься изготовлением и установкой корпусной мебели.

«Благодаря поддержке организаторов, уверенность в том, что мы дойдем до конца и получим грант, была очень велика. Теперь я смогу осуществить свою мечту — купить фрезерный ЧПУ-станок. Спасибо за возможность встать на свой путь», — поделился победитель конкурса.

Супруга участника СВО Ольга Цыплухина полученный грант планирует потратить на необходимое оборудование для перепелиной фермы.

"Было вложено много усилий, была проведена огромная работа для получения этого гранта. Это колоссальная поддержка от государства - теперь есть возможность ускориться в запуске своего бизнеса», — рассказала она.

 

Фото:   минэкономразвития СО

Теги: Самара

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