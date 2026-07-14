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МЧС СО: выбирайте для отдыха у воды проверенные пляжи

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Обновленный перечнень пляжей, допущенных к эксплуатации в Самарской области в текущем сезоне.

Летняя жара заставляет искать спасения у воды, но не забывайте: отдых должен быть не только приятным, но и безопасным.

Чтобы ваш досуг был спокойным, купайтесь только там, где это разрешено.

Официальные пляжи проходят строгий контроль: их дно очищено, на берегу несут дежурство спасатели. Отдых на оборудованных пляжах - это лучший способ защитить себя и своих близких.

Предлагаем ознакомиться с обновленным перечнем мест, допущенных к эксплуатации в Самарской области в текущем сезоне.

1. Пляж 1 очереди набережной г.о. Самара (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской)

2. Пляж 2 очереди набережной г.о. Самара (от ул. Маяковской до дамбы в районе комплекса "КИНАП")

3. Пляж 4 очереди набережной г.о. Самара (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага)

4. Пляж г.о. Самара в районе Загородного парка

5. Пляж г.о. Самара в районе Барбошиной поляны

6. Пляж СФГУП "Санаторий Можайский" г.о. Самара

7. Пляж Красноглинского района г.о. Самара

8. Пляж в районе спуска ул. Советской Армии в г.о. Самара

9. Пляж санатория "Волга" (г.о. Самара, 7-я Просека, р. Волга)

10. Пляж «Западный» (г.о. Тольятти, Автозаводской район, южнее ул. Спортивной до Куйбышевского водохр.)

11. Пляж «Волна» (г.о. Тольятти, Комсомольское шоссе, д. 68)

12. Пляж "Волжский замок" (г.о. Тольятти, Центральный район, южнее здания № 1-а по ул. Нагорной)

13. "Итальянский пляж" (г.о. Тольятти, Центральный район, Лесопарковое шоссе, уч. 15В, участок 15В)

14. Пляж МБОУДО "Центр Гранит" (г.о. Тольятти, Центральный район, ш. Комсомольское, 44)

15. Пляж "Сакулино 1" (г.о. Новокуйбышевск, район улицы Карбышева)

16. Пляж "Сакулино 2" (г.о. Новокуйбышевск, район улицы Карбышева)

17. Пляж озера «Орлово» (г.о. Новокуйбышевск, Самарское шоссе)

18. Городской пляж №3 (г.о. Сызрань в районе ДЭУ)

19. Городской пляж №1 (г.о. Сызрань, Волжский спуск, р. Волга, в районе спасательной станции)

20. Городской пляж №2 г.о. Сызрань (г.о. Сызрань, в районе Волжского спуска)

21. Пляж г.о. Октябрьск (г.о. Октябрьск, ул. Сплавная)

22. Муниципальный пляж г.о. Чапаевск (на берегу озера Ильмень)

23. Пляж г.о. Жигулевск, мкр. Моркваши

24. Пляж в районе оз. Ладное (г.о Кинель)

25. Пляж г.о. Отрадный (ДОЛ "Остров детства")

26. Пляж с. Георгиевка (м.р. Кинельский, с. Георгиевка)

27. Пляж в районе Фестивальной поляны (м.р. Волжский, р. Волга, н.п. Мастрюково)

28. Пляж в п. Власть Труда (м.р. Волжский, с.п. Курумоч)

29. Пляж "Волжанин" (м.р. Волжский, п. Власть Труда, МБУ ДЗСОЦ "Волжанин", оз. Барское)

30. Пляж б/о "Утёс" (м.р. Ставропольский, Шелехметинское лесничество, квартал 68, правый берег реки Волга)

31. Муниципальный пляж "Васильевка" (м.р. Безенчукский, с.п. Васильевка)

32. Муниципальный пляж "Екатериновка" (м.р. Безенчукский, с.п. Екатериновка, ул. Набережная)

33. Пляж с. Алексеевка (м.р. Алексеевский, восточная сторона пруда на овраге "Гусиный дол")

34. Пляж с. Утевка (оз. Лещево, м.р. Нефтегорский, с. Утевка)

35. Пляж с.п. Сергиевский (м.р. Сергиевский, с.п. Сергиевск, оз. Банное)

36. Пляж с.п. Елшанка (м.р. Сергиевский, с.п. Елшанка, оз. Липовое)

37. Пляж б/о "Заря" (м.р. Шигонский, с.п. Муранка, территория Муранского бора, б/о «Заря»)

38. Пляж с.п. Муранка (м.р. Шигонский с.п. Муранка, Муранский бор, участок № 50)

39. Пляж базы отдыха "Волжская Ривьера" (м.р. Шигонский, с. Муранка)

40. Пляж б/о "Лесные тропы" (м.р. Шигонский с.п. Муранка)

41. Пляж №1 Красноярского района (м.р. Красноярский, с.п. Красный Яр, с. Белозерки, восточный (левый) берег р. Сок, в 2 км западнее улицы Дзержинского)

42. Пляж № 2 м.р. Красноярского района (м.р. Красноярский, восточный (левый) берег реки Сок, в 2 км западнее улицы Озерной села Белозерки с.п. Красный Яр)

43. Пляж № 3 "Золотой бор" (м.р. Красноярский, восточный берег реки Сок вблизи ж/д станции "Золотой бор" (154 км))

44. Пляж с.п. Жигули (м.р. Ставропольский, с.п. Жигули, санаторий-профилакторий "Молодецкий курган" №4)

45. Пляж с.п. Хрящевка (м.р. Ставропольский, с.п. Хрящевка)

46. Муниципальный пляж №1 с.п. Ягодное (м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное (восточный берег Куйбышевского водохранилища, с. Ягодное, в районе ул. Кооперативная)

47. Пляж с.п. Ягодное (м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, территория Рекреационная зона, ул. Санаторная)

48. Пляж "Кандарихина Роща" (с. Кинель-Черкассы м.р. Кинель-Черкасский)

49. Пляж "Слияние" (с. Кинель-Черкассы м.р. Кинель-Черкасский)

50. Пляж с. Борское (м.р. Борский, р. Колтубанка (озеро Потапово), пляж дачного массива "Энтузиаст")

51. Пляж с. Кошки (с.п. Старое Максимкино, м.р. Кошкинский, ул. Черемшанская, 2)

52. Пляж санатория "Волжский Утёс" имени академика Е.И. Чазова (м.р. Шигонский, с.п. Волжский Утёс, территория санатория, ул. Прибрежная, стр. 1)

53. Пляж с.п. Пестравка (м.р. Пестравский, с. Пестравка, ул. Набережная, 2А)

54. Пляж с. Августовка (м.р. Большечерниговский, с. Августовка, ул. Кооперативная, 8)

55. Пляж пгт. Балашейка (м.р. Сызранский Пляж пгт. Балашейка в районе ул. Кооперативной и ул. Советской)

56. Пляж с.п. Приволжье (м.р. Приволжский, с.п. Приволжье, на границе с.п. Спасское)

57. Пляж м.р. Богатовский (м.р. Богатовский, с. Ивановка)

58. Пляж ГБОУ ДОД ДООЦ «Жигули» (г.о. Жигулевск, с. Зольное, Зеленый берег, 11)

 

Фото:   ГУ МЧС России по Самарской области

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