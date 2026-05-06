Российских учителей приглашают провести экологические уроки ко Дню Волги

День Волги отмечается в России 20 мая. В преддверии этого праздника учителей, родителей и волонтеров приглашают провести для учеников 7–11 классов экологические уроки. На интерактивных занятиях ребята узнают, с какими экологическими проблемами сталкивается Волга, почему от нее зависит уникальная природа региона и здоровье людей и что может сделать каждый уже сегодня, чтобы помочь ее сохранить.

Серия уроков состоит из трех занятий. «Сохраним Волгу!» — игра, в рамках которой школьники будут коллективно решать выбранную экологическую проблему, используя дизайн-мышление. Участники игры не только узнают об экологических проблемах Волги, но и научатся договариваться друг с другом, находить компромиссы, генерировать и презентовать свои идеи.

На уроке «День Волги» школьники узнают об истории освоения Поволжья, поймут, как связано экологическое состояние водоема с благополучием людей, поразмышляют о важности сохранения природы. Также им расскажут об акциях, посвященных защите Волги, в которых они лично могут принять участие.

«Три подарка для Волги» — урок включает видеоролики, которые расскажут о том, почему река важна для каждого из нас, какой ущерб ей наносят действия человека и как можно помочь водоему. Участники также примут участие в дискуссии и выполнят интерактивные задания.

После проведения урока и сдачи простого отчета учителя получат дипломы участников и благодарность в адрес школы.

Серия уроков о Волге проводится в рамках программы «Разделяй с нами» при поддержке фонда ЭРА и Движения ЭКА.