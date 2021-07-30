Сотрудника ОВД Самарской области подозревают в совершении противоправного деяния

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Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым по данному факту назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как сообщают СМИ, правоохранителя заподозрили в убийстве школьницы в Петра-Дубраве.

В настоящее время подполковник задержан, с ним работают следователи.

По его словам, он ехал с рыбалки и случайно сбил школьницу, хотел поднять ее, но испугался криков очевидцев и уехал.

А по версии следователей, подполковник сбил девушку и, испугавшись, что она все расскажет, решил убить ее.