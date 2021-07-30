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По факту убийства 15-летней девушки в Петра Дубраве возбудили уголовное дело

30 июля 2021 12:59
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По факту убийства 15-летней девушки в Петра Дубраве возбудили уголовное дело

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 29 июля 2021 года  примерно в 22 часа 30 минут на участке местности в районе одного из жилых домовладений, расположенных в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области, обнаружено тело девушки 2006 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления, являющийся сотрудником полиции, задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Теги: Петра Дубрава полиция СУ СК убийство школьница

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