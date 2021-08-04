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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Уголовное дело об убийстве 15-летней школьницы в Самаре передано в центральный аппарат СК РФ

4 августа 2021 09:50
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Уголовное дело об убийстве 15-летней школьницы в Самаре передано в центральный аппарат СК РФ

У самарских следователей забрали уголовное дело об убийстве 15 - летней школьницы  в поселке Петра Дубравы. Решение принял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Обвинение предъявлено экс-замначальника отдела уголовного розыска в отделе полиции №3 в областной столице.  В субботу, 31 июля Самарский районный суд отправил экс-подполковника полиции под стражу на 2 месяца. Подозреваемый частично признал вину, но с места преступления он скрылся. На суде он плакал, но об освобождении не просил.

Напомним, 29 июля 2021 года примерно в 22 часа 30 минут на участке одного из жилых домов в Петра-Дубраве, обнаружили тело 15-летней девушки с многочисленными повреждениями. По информации телеграмм-канала "BAZA", женщина-очевидец сообщила, что девочку прижимал к земле какой-то мужчина, после чего он сел в белую "Тойоту" и уехал. Сотрудники полиции пробили номера автомобиля и отправились домой к хозяину. Мужчина, которому принадлежит машина, рассказал что уже давно отдал транспортное средство своему зятю, начальнику отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. Полицейским удалось задержать мужчину, пишет ГТРК Самара. 

Теги: Петра Дубрава СУ СК убийство школьница

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