Соседи рассказали об убитой самарской школьнице

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Пятнадцатилетняя школьница из поселка в Самарской области, в убийстве которой подозревают полицейского, была скромной и воспитывалась в благополучной семье, рассказали РИА Новости ее соседи.

Вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти и множественными телесными повреждениями. Следователи возбудили дело об убийстве, подозреваемым оказался сотрудник полиции, он задержан. В пятницу подозреваемый был уволен из полиции.

Тело школьницы нашли рядом с забором частного дома. Как рассказала РИА Новости жительница этого дома, она в вечер трагедии была у себя, окна были открыты. "Но я ничего не слышала, о произошедшем узнала уже утром", - сообщила женщина.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, согласно основной версии следствия, полицейский сбил девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, полицейский мог убить школьницу, так как испугался, что она предаст огласке их связь. Однако в СУСК по региону уже опровергли, что у подозреваемого с убитой были близкие отношения.

Девушка училась в девятом классе и, по словам соседей, общалась только со сверстниками.