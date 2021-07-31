В Самаре заключили под стражу экс-полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы

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Напомним, тело девушки с признаками насильственной смерти было найдено вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района. Подозреваемым в совершении преступления стал 43-летний мужчина. Он работал в полиции, но по итогам служебной проверки уже уволен из органов внутренних дел.



Следователь на заседании суда сегодня, 31 июля, ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу. Прошение было удовлетворено. Сейчас продолжается расследование уголовного дела, пишет Сова.инфо.

Фото: СУ СК России по Самарской области