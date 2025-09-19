Пожар в Тольятти на складе лакокрасочных материалов ликвидирован

143

В 13.21 19.09.2025 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на складе лакокрасочных материалов (размерами 10 на 30 м) по адресу: г.о. Тольятти, Автозаводский район, Обводное шоссе, 32.

Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение на площади 300 кв.м., есть угроза распространения на соседнее здание.

В 13.45 19.09.2025 объявлен повышенный ранг вызова – Пожар № 2.

Погибших и пострадавших нет.

В 15-07 локализация на площади 300 кв.м.

В 19-01 пожар ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО