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На месте работают 105 огнеборцев и 29 единиц техники.
Крупный пожар в Тольятти: горит гостиница «Жара Beach Resort»
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Крупный пожар в Тольятти: горит гостиница «Жара Beach Resort»

11 февраля 2024 02:31
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На месте работают 105 огнеборцев и 29 единиц техники.

В 23.00, 10.февраля, в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании гостиницы «Жара Beach Resort» в Автозаводском районе Тольятти на ул. Спортивная, 23.

Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова – Пожар № 2.

По прибытию к месту установлено, сильное задымление, проводится эвакуация.

Для тушения пожара привлекается 75 человек и 24 единицы техники.

"Возгорание началось в одном из помещений гостинично-развлекательного комплекса «Небо» в Автозаводском районе Тольятти. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарного законодательства при эксплуатации помещений гостиницы", — сообщили в прокуратуре Самарской области, пишет 63.ru.

В МЧС СО уточняют: В результате пожара в Тольятти пострадали 2 человека

До прибытия пожарных МЧС России самостоятельно эвакуировались 12 человек.

На месте работают 105 огнеборцев и 29 единиц техники.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, руководитель и следователи отдела выехали на место происшествия. В настоящее время предпринимаются все возможные меры к тушению пожара, после которого сотрудники следственного отдела приступят к осмотру места происшествия.  На данный момент устанавливается дополнительная информация о пострадавших, обстоятельства произошедшего и причины, предшествующие происшествию, сообщает пресс-служба СУ СКР в Телеграм-канале.

 

Фото:   МЧС СО

Теги: МЧС Пожар Тольятти

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