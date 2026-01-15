Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре автобус №93 пройдет через главные медцентры
«Крылья Советов» проведут меньше игр, чем в прошлые зимние сборы
В Сергиевском районе машина сбила мужчину и ребенка
МВД РФ увеличило число пунктов миграционного контроля до 18
Для самарских парков закупят 60 тысяч мешков для мусора
В Самарской области 15 января уничтожено два беспилотника
В Волжском районе перевернулась машина, пострадали двое
В Жигулёвске поймали вора‑неудачника
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В Самаре завершился чемпионат Управления Росгвардии по военно-спортивному многоборью

В Самаре прошли соревнования регионального управления Росгвардии по военно-спортивному многоборью. Это комплексное спортивное испытание традиционно проверяет выносливость и меткость росгвардейцев. За несколько дней 25 представителей войск правопорядка из практически всех подразделений Управления по Самарской области состязались в трёх дисциплинах: стрельбе, лыжных гонках и плавании.

По итогам упорной борьбы первое место и золотые медали чемпионата завоевала сборная СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области, серебро взяла команда ОМОН «Смерч» (на транспорте), а бронзовыми призёрами стали спортсмены из команды тольяттинского ОМОН «Орлан».

«Военно-спортивное многоборье занимает значимое место в единой системе подготовки личного состава Росгвардии. Эти соревнования — важный этап, который комплексно проверяет и развивает ключевые для сотрудника качества: выносливость, меткость и психологическую устойчивость в экстремальных условиях», — подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области, капитан Михаил Баев.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты на этих соревнованиях, войдут в сборную команду Управления. Им предстоит защищать честь Самарской области на предстоящем ежегодном Чемпионате Приволжского округа Росгвардии по военно-спортивному многоборью, который состоится в Тольятти с 26 по 30 января.

 

