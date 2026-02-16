Я нашел ошибку
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
16 февраля Самарскую область завалит снегом

137
16 февраля Самарскую область завалит снегом

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 16.02.2026 местами в Самарской области ожидается сильный снег».

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

 - по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- во избежание заносов на дороге лучше не допускать резких маневров и обгонов. При движении на подъем, выбирайте такую передачу, чтобы не приходилось переключаться до полного завершения подъема. Во время спуска не нажимайте на педаль сцепления, при управлении авто на скорости плавно тормозите;

- не тормозите резко на заснеженной скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличение тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной;

- не забывайте о пешеходах. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть. Старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами.

Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем. Обязательно следите за сообщениями о погоде.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
192
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
16 февраля 2026  10:36
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
168
В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля
16 февраля 2026  09:48
В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля
263
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2026  10:35
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
807
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
573
Весь список