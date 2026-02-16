В филиале ППК «Роскадастр» по Самарской области подвели итоги горячей линии по вопросам предоставления сведений ГФДЗ

В региональном Роскадастре провели горячую линию по вопросам предоставления сведений из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ).

Возможностью узнать необходимую информацию о своих объектах землеустройства воспользовались десятки человек, обратившихся к специалистам с различными вопросами. Самыми часто задаваемыми вопросами стали:

- как запросить сведения из ГФДЗ?

- куда обратиться?

- как подать заявление через портал «Госуслуги»?

- в какой срок будут готовы документы?

«Очень высок спрос на электронный формат выдачи сведений, как у физических, так и у юридических лиц. Обратиться за услугами можно в любое время и в любом удобном для себя месте. ГФДЗ является ключевым ресурсом для обеспечения прав граждан на землю. Мы стараемся сделать процесс получения сведений максимально удобным и понятным», - отметила заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Диана Ченцова.

Обратная связь с населением помогает совершенствовать работу ведомства и укреплять взаимодействие с гражданами и организациями.