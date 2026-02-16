Я нашел ошибку
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Продажи помолвочных колец в России заметно выросли в феврале

162
Традиционное для февраля оживление на рынке подарков в 2026 году продемонстрировало новый тренд: россияне не просто покупают украшения к праздникам, а инвестируют в серьезные отношения и дорогие изделия. Аналитики кошелька ЮMoney и специалисты ювелирного бренда SOKOLOV изучили продажи ювелирных изделий за первые десять дней февраля. Выяснилось, что с 1 по 10 февраля 2026 года значительно вырос спрос на обручальные кольца, а средний чек на все категории ювелирных изделий стал выше, чем в январе.

Экономика романтики: почему растет средний чек

По данным аналитиков ЮMoney, ювелирные украшения — одни из самых популярных подарков на гендерные праздники. Только с 1 по 10 февраля аналитики сервиса отметили рост среднего чека в категории «Ювелирные украшения и часы»: он стал на 41% выше по сравнению с январём и составил 14 234 рубля.

Эксперты связывают это с изменением подхода к праздникам. Украшения становятся универсальным финансовым и эмоциональным вложением не только ко Дню влюбленных, но и в преддверии 23 Февраля и 8 Марта. По данным SOKOLOV, помимо традиционных колец и серег, в этом году особую популярность обрели браслеты и колье, спрос на которые наиболее высок в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

География предложений руки и сердца

Региональные различия в продажах отражают разную динамику готовности к созданию семьи. Согласно данным аналитического центра SOKOLOV, с 1 по 10 февраля 2026 года абсолютным лидером по росту интереса к помолвочным кольцам стал Калининград. Здесь продажи в денежном выражении подскочили на 51% относительно аналогичного периода 2025 года.

Тенденция прослеживается и в других регионах, хотя и с меньшей амплитудой. В Сочи, который традиционно считается городом для романтических путешествий, продажи в деньгах увеличились на 28%, в Екатеринбурге — на 14%, в Казани — на 10%. Замыкают список городов с положительной динамикой Саратов (+3%) и Челябинск (+1%).
Меняются и предпочтения в материалах. Если обручальные кольца россияне по-прежнему выбирают из классического красного золота, то для помолвки в 40% случаев покупают изделия из белого золота. Большинство пар отдают предпочтение лаконичным моделям с природными бриллиантами или изделиям без вставок. На фоне общего роста рынка средний чек на помолвочные кольца по России увеличился на 47%, составив 25 100 рублей.

В каких магазинах покупают украшения

Аналитика ЮMoney за весь 2025 год показала, что наиболее динамичный рост в категории ювелирных украшений демонстрирует средний бизнес. В 2025 году по сравнению с 2024-м оборот ювелирных магазинов с выручкой до 15 млн рублей в месяц стал в два раза больше. При этом число оплат выросло на 68%, а средний чек увеличился на 32%, достигнув 21 871 рубля.

Крупные площадки (с оборотом от 15 млн рублей) делают ставку на премиализацию: их оборот вырос на 53%, а средний чек показал рекордный рост на 42%, составив 39 535 рублей, при умеренном увеличении числа транзакций на 8%.

Небольшие ювелирные магазины (оборот до 1 млн рублей) также чувствуют себя уверенно: их годовой оборот увеличился на 56%, число платежей — на 52%, а средний чек продемонстрировал стабильность, прибавив 3% (до 11 558 рублей).

Это свидетельствует о том, что покупатели грамотно распределяют бюджеты: за дорогими эксклюзивными вещами идут к крупным игрокам, а за доступными подарками и индивидуальным подходом — в малый и средний ритейл.

