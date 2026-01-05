Я нашел ошибку
Главные новости:
Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал  светофора.
Полицейские ищут очевидцев и водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП в Тольятти
В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с актерами и попасть на новогодний спектакль, и 10- летней Анастасии Головиной – ее мечтой было цирковое пред
«Ёлка желаний»: Александр Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции
Срок исполнения поручения - 1 июня 2026 года.
Путин поручил предусмотреть увеличение размера господдержки семей
На линию выйдут шесть судов — четыре «Нептун» вместимостью 21 человек и два «Славир» вместимостью 10 человек.
 6 января на переправе «Самара – Рождествено» начнут работу суда на воздушной подушке
Которое провел глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Виталий Шабалатов принял участие во всероссийском совещании по вопросам прохождения отопительного периода
Спорт, правильное питание и хороший сон в праздничные дни помогут сохранить уровень энергии и эмоциональное равновесие.
Психолог рассказала, как справиться со стрессом во время праздников
Сейчас на сети региональных дорог задействовано до 407 единиц спецтехники, в том числе 107 единиц — в Самаре.
За сутки дорожные службы региона вывезли с трасс более 960 тонн снега
По информации Приволжского УГМС 6 января в Самаре ночью -8,-10°С, днем -6,-8°С.
6 января в регионе небольшой снег, до -10°С
Госавтоинспекцией Тольятти установлено, что 2 января примерно в 16 часов 50 минут водитель, данные которого устанавливаются, управляя автомобилем Лада Гранта (темного цвета), с неустановленным государственным регистрационным знаком двигался по улице Дзержинского со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Юбилейной.

В районе дома 49 по ул. Дзержинского допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства, на разрешающий (зеленый) сигнал пешеходного светофора. После чего неустановленный водитель в нарушении ПДД РФ покинул место дорожно-транспортного происшествия.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

️Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-50.

Госавтоинспекция предупреждает, что в соответствии с требованиями ч.2 ст.12.27 КоАП РФ оставление водителем и нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ДТП Тольятти

