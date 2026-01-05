Полицейские ищут очевидцев и водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП в Тольятти

Госавтоинспекцией Тольятти установлено, что 2 января примерно в 16 часов 50 минут водитель, данные которого устанавливаются, управляя автомобилем Лада Гранта (темного цвета), с неустановленным государственным регистрационным знаком двигался по улице Дзержинского со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Юбилейной.

В районе дома 49 по ул. Дзержинского допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства, на разрешающий (зеленый) сигнал пешеходного светофора. После чего неустановленный водитель в нарушении ПДД РФ покинул место дорожно-транспортного происшествия.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

️Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-50.

Госавтоинспекция предупреждает, что в соответствии с требованиями ч.2 ст.12.27 КоАП РФ оставление водителем и нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО