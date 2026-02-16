В 75% семей в Самаре есть традиция печь блины на масленицу

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

В Самаре традицию печь блины на масленицу хранит большинство семей: 75% респондентов (79% женщин и 71% мужчин) подтвердили, что в их домах есть такой обычай.



В топ-3 любимых начинок к блинам у горожан — мясо (27% голосов опрошенных), сгущенка (26%) и творог (23%). 18% респондентов любят блины с вареньем, по 16% — со сметаной или икрой.



Мужчины чаще всего признавались в пристрастии к мясу (30%). У горожанок же самая любимая начинка — творог (26%).

Время проведения: 9—13 февраля 2026 года