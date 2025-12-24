Я нашел ошибку
На сегодняшний день все пожелания уже сняты с ёлки – жители Самары исполняют детские мечты и вручают подарки.
«Елка желаний» продолжает исполнять мечты юных жителей Самары
В день открытия катка гостей ждет насыщенная праздничная программа. Торжественный старт сезону дадут Дед Мороз и его помощники. 
25 декабря в Самаре на площади Славы начнет работать каток
Специалисты МЧС СО настоятельно рекомендуют жителям области сократить время пребывания на улице в связи с ожидаемыми морозами.
Ночью 25 декабря в Самарской области ожидается мороз до -30 °С
В рамках открытого диалога были детально обсуждены наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований, выявляемые в ходе проверок, а также иные проблемные вопросы.
Вопросы безопасности объектов топливно-энергетического комплекса обсудили в Самаре
Мероприятие прошло в Москве. Свои экспозиции, рассказывающие о ремесленных традициях территорий, на коллективных стендах представили около 1,5 тысяч мастеров и организаций из 72 регионов страны.
Самарские мастера представили свои изделия на Всероссийской выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка - 2025»
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Восемь предприятий, занимающихся производством и реализацией сувениров и изделий народных художественных промыслов, представили коллективную экспозицию Самарской области на выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка - 2025». Мероприятие прошло в Москве. Свои экспозиции, рассказывающие о ремесленных традициях территорий, на коллективных стендах представили около 1,5 тысяч мастеров и организаций из 72 регионов страны.

Региональный стенд был организован министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и региональным центром «Мой бизнес». Задачу продвигать местных производителей и помогать им в сбыте продукции ранее обозначил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Представители самарских компаний продемонстрировали свои лучшие изделия, смогли наладить коммерческие связи и найти новых деловых партнёров, сотрудничество с которыми даст возможность расширить свой бизнес», — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. 

По итогам проведения выставки все экспоненты коллективного стенда Самарской области были отмечены дипломами за высокий профессионализм и актуальность представленной экспозиции.

«Для нас это не только возможность наладить деловые контакты, но и оценить рынок, оценить последние тренды отрасли, новые возможности и векторы ее развития, найти новые товары и услуги, приобрести или заказать уникальные работы мастеров и художников промыслов, найти новых партнеров», — подчеркнула предприниматель из Самары Ирина Шарова.

Анонсы предстоящих выставок и других событий публикуются на едином портале господдержки mybiz63.ru. Там же начинающие и действующие предприниматели могут выбрать наиболее актуальную для бизнеса услугу и заполнить заявку на её получение. 

За мерами господдержки также можно обратиться в региональный центр «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Реализация мер поддержки бизнеса осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

