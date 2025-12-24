Самарские мастера представили свои изделия на Всероссийской выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка - 2025»

Восемь предприятий, занимающихся производством и реализацией сувениров и изделий народных художественных промыслов, представили коллективную экспозицию Самарской области на выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка - 2025». Мероприятие прошло в Москве. Свои экспозиции, рассказывающие о ремесленных традициях территорий, на коллективных стендах представили около 1,5 тысяч мастеров и организаций из 72 регионов страны.

Региональный стенд был организован министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и региональным центром «Мой бизнес». Задачу продвигать местных производителей и помогать им в сбыте продукции ранее обозначил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Представители самарских компаний продемонстрировали свои лучшие изделия, смогли наладить коммерческие связи и найти новых деловых партнёров, сотрудничество с которыми даст возможность расширить свой бизнес», — отметила Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

По итогам проведения выставки все экспоненты коллективного стенда Самарской области были отмечены дипломами за высокий профессионализм и актуальность представленной экспозиции.

«Для нас это не только возможность наладить деловые контакты, но и оценить рынок, оценить последние тренды отрасли, новые возможности и векторы ее развития, найти новые товары и услуги, приобрести или заказать уникальные работы мастеров и художников промыслов, найти новых партнеров», — подчеркнула предприниматель из Самары Ирина Шарова.

Анонсы предстоящих выставок и других событий публикуются на едином портале господдержки mybiz63.ru. Там же начинающие и действующие предприниматели могут выбрать наиболее актуальную для бизнеса услугу и заполнить заявку на её получение.

За мерами господдержки также можно обратиться в региональный центр «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Реализация мер поддержки бизнеса осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области