В Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка
В Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайн
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайн
В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей
В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
В 2026 году «Т Плюс» выполнит реконструкцию более 15 километров теплотрасс в Самаре
В 2026 году «Т Плюс» выполнит реконструкцию более 15 километров теплотрасс в Самаре
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
Для самарцев прозвучит музыка Китая
Для самарцев прозвучит музыка Китая
Самарские энергетики напоминают о соблюдении мер безопасности в связи с приближением весеннего паводка
Самарские энергетики напоминают о соблюдении мер безопасности в связи с приближением весеннего паводка
Мероприятия
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
55% самарцев готовы работать вахтовым методом

125
55% самарцев готовы работать вахтовым методом

Авито Работа провела опрос среди более чем 8 000 работающих жителей России и выяснила, как россияне относятся к вахтовому методу работы: кто готов поехать, в какие регионы, на какой срок и за какое вознаграждение. По данным опроса, каждый второй респондент из Самары рассматривает вахтовую работу, причем 21% опрошенных готовы поехать в ближайшие 12 месяцев, а 24% — в более отдаленном будущем. Кроме того, 7% опрошенных уже имеют такой опыт, а 3% работают вахтовым методом прямо сейчас. Таким образом, более половины (55%) всех работающих респондентов либо уже имеют опыт вахтовой работы, либо рассматривают такую возможность в будущем.

Среди тех, кто рассматривает вахту, наиболее популярными направлениями оказались производство и промышленность (21%), нефтегазовая сфера (15%), а также инженерно-технические работы (12%), энергетика (12%) и металлургия (12%). В первую пятерку также вошли охрана и безопасность (11%).

Интересно, что по России IT-поддержку и цифровую инфраструктуру выбрали в качестве интересного направления 9% опрошенных — это один из немногих «офисных» сегментов в этом рейтинге. Молодежь 18–24 лет заметно чаще старших когорт выбирала IT-направление (13%), тогда как респонденты 35–44 лет значительно чаще тяготели к более традиционным отраслям: промышленному строительству (14%) и нефтегазовой сфере (13%).

Высокий доход назвали главной мотивацией для выбора вахтовой работы 59% потенциальных вахтовиков. На втором месте — предоставление жилья, питания и проезда за счет работодателя (42%). Желание быстро накопить на крупную цель отметили 36% респондентов, а удобный формат графика привлекает 24% опрошенных. Возможность получить профессиональный опыт и работа на вахте с друзьями или родственниками мотивируют по 21% работающих жителей Самары, рассматривающих работу вахтой.

Молодые респонденты 18–24 лет по всей России чаще других называли мотивом для вахтовой работы профессиональный рост и получение опыта (26% против 21% в среднем), а также возможность поработать вместе с друзьями или родственниками (20% против 13% в среднем). Для старших возрастных групп на первый план выходили более прагматичные соображения: жилье, питание и проезд за счет работодателя интересовали 36% респондентов в возрасте 35–44 лет, 40% опрошенных 45–54 лет и 38% работающих россиян 55–64 лет, рассматривающих работу вахтой (против 33% в среднем).

Среди потенциальных направлений наиболее привлекательными для работающих жителей Самары, рассматривающих работу вахтой, оказались Центральная Россия (28%) и Юг России (28%). Далее следуют Крайний Север (23%), Поволжье (22%), Сибирь (20%), Северо-Запад (17%) и Дальний Восток (15%). При этом 14% опрошенных заявили, что направление не имеет значения — главное условия труда и оплата.

Более трети (38%) работающих жителей Самары, рассматривающих работу вахтой, готовы работать в таком формате 3–4 недели. На 1–2 месяца готовы уехать 22% опрошенных, на три месяца — 13%, до 2 недель — 9%, на срок более трех месяцев — 6%. В среднем жители Самары, рассматривающие работу вахтой, готовы выехать на работу в другой город или регион на срок до 6 недель.

Желаемый доход среди опрошенных жителей Самары, готовых поехать на вахту, в среднем составил 241 600 рублей за один выезд. При этом 25% респондентов ориентируются на диапазон 100 000–150 000 рублей, 24% хотят заработать более 350 000 рублей, 18% — на 200 000–250 000 рублей, 15% — на 250 000–300 000 рублей, по 6% готовы поехать на вахту за 150 000–200 000 рублей и 300 000–350 000 рублей, а 3% устроит доход до 100 000 рублей.

 

Новости по теме
Более трети россиян собираются искать дополнительный заработок текущей весной
10 марта 2026, 09:33
Более трети россиян собираются искать дополнительный заработок текущей весной
Чаще всего о дополнительном заработке думают работники строительной сферы — 45%. В ритейле подработку собираются искать 40% опрошенных. Экономика
367
Самарцы планируют потратить на подарки к 8 Марта в среднем 5300 рублей
06 марта 2026, 10:05
Самарцы планируют потратить на подарки к 8 Марта в среднем 5300 рублей
Москва уверенно сохраняет лидерство по расходам: там в среднем собираются тратить 7000 рублей на подарки и 5000 рублей на букеты. Общество
437
68% женщин готовы расстаться, если мужчина скрывает их от друзей и семьи
05 марта 2026, 13:43
68% женщин готовы расстаться, если мужчина скрывает их от друзей и семьи
Для женщин статус отношений — это прежде всего договоренность. Почти половина опрошенных считают себя парой только после серьезного разговора. Общество
465
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
49
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
139
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
132
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
864
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
439
