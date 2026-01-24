101-летняя женщина из Китая, поделилась своим образом жизни, который помогает ей сохранять здоровье

Цзян Юэцин, 101-летняя женщина из Китая, поделилась своим образом жизни, который, по ее словам, помогает сохранять здоровье и спокойствие в преклонном возрасте, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

Цзян Юэцин — мать семерых детей. Она больше всего любит поздними ночами смотреть телевизор и перекусывать сладостями. Родственники китаянки рассказали, что она часто не ложится спать до двух часов ночи и просыпается около 10 утра. Затем выпивает чашку зеленого чая, а первый прием пищи обычно приходится на поздний завтрак или бранч.

Дочь долгожительницы рассказала, что привычка бодрствовать по ночам сформировалась несколько лет назад после падения, в результате которого Цзян получила травму руки и стала меньше заниматься домашними делами.

Подводя итог, Юэцин добавила, что редко зацикливается на проблемах, не держит обид и старается сохранять спокойный настрой. И именно внутреннее равновесие и позитивное отношение к жизни стали главным фактором долголетия, считает она.

Фото: pxhere.com