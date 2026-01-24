В России изменился расчет платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика

Размер платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика вырастет для россиян, используемый для ее расчета повышающий коэффициент был увеличен вдвое, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, корректировки были внесены в правила расчета платы за холодное водоснабжение. Изменения коснутся квартир и жилых домов, которые при наличии технической возможности установить приборы учета не оборудованы ими.

Размер платы за воду и свет в таких случаях определяется по специальной формуле, которая учитывает количество жильцов, тариф, норматив потребления и повышающий коэффициент, который ранее составлял 1,5.

Теперь для расчета платы за холодную воду его увеличили до трех. При этом коэффициент, применяемый для расчета платы за горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, не поменялся и по-прежнему составляет 1,5.